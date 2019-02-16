كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميركل": يجب أن تشمل جهود نزع السلاح الصين أيضًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم السبت: "نزع السلاح أمر يهمنا جميعًا، وسنكون بالطبع سعداء إذا ما عقدت مثل هذه المحادثات ليس فقط بين الولايات المتحدة وروسيا ولكن أيضًا مع أوروبا الصين".

يأتي تصريح المستشارة الألمانية، في خضم المواجهة بين موسكو وواشنطن، في أعقاب إعلان الولايات المتحدة تعليقها لمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى.

وفي معرض تعليقه على الأمر، أشار وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير، في وقت سابق، إلى أن إنهاء الاتفاقية قد يؤدي إلى سباق تسلح جديد.