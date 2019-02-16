كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "الاستخبارت البريطاني": سقوط داعش قد يؤدي إلى عودة ظهور القاعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية البريطانية، في ضوء قرار واشنطن بسحب جميع القوات الأمريكية من سوريا بسبب "الانتصار" على "داعش"، إنه على الرغم من الجهود الناجحة التي يبذلها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في محاربة المجموعة الإرهابية، إلا أنه لا يزال يشكل تهديدًا ويجب إلحاق الهزيمة به.

وفي حديثه في مؤتمر ميونيخ الأمني ​، قال أليكس يونغر، رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني، إن نكسات داعش في سوريا قد تسهم في تعزيز القاعدة.

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ونقلت "رويترز" عن "يونغر"، قوله: "القاعدة، التي كانت دائمًا في حالة تنافس، وعلاقة صفرية تقريبًا مع داعش، خضعت، على ما أعتقد، لتجدد معين نتيجة لتدهور داعش، من المؤكد أنها لم تسقط ولم تزول بعد".

وأوضح رئيس جهاز الاستخبارت، أن المملكة المتحدة عززت تعاونها الأمني ​​مع حلفائها الأوروبيين للتعامل مع قضايا مثل المقاتلين العسكريين والعرائس الجهادية التي عادت إلى أوروبا، بعد أن تكبدت داعش خسائر فادحة في سوريا والعراق.

وأضاف: "نحن قلقون للغاية من هذا، لأن كل التجارب تخبرنا أنه بمجرد أن يضع شخص ما نفسه في هذا النوع من المواقع، فمن المحتمل أن يكون قد اكتسب المهارات والروابط التي تجعله خطيرًا للغاية. والحقيقة هي أنه حتى الآن نحن نتحكم في القضية تمامًا. لا أستطيع أن أتنبأ بدقة بما سيحدث في المستقبل، لكنه بيئة معقدة للغاية"، على حد قوله.