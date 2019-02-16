ألقت عناصر الدرك الملكي في ببني ملال، ليلة أمس الجمعة، القبض على الرأس المدبر لتهجير عدد من المواطنين في الإقليم.
وأفادت المعطيات الأولية التي حصل عليها “اليوم 24″، أن المتهم كان مبحوث عنه لامتهانه الهجرة السرية، ولتهجيره مجموعة كبيرة من الشباب من مختلف المناطق بالإقليم نحو إيطاليا عن طريق ليبيا.
وتم الإيقاع بجميع المهاجرين في أيادي عصابات الاتجار بالبشر بليبيا، عوض الوصول إلى وجهتهم المفترضة.
وتجدر الإشارة إلى أن الهجرة السرية في صفوف شباب مدن بني ملال والنواحي في ارتفاع مستمر، ما دفع العديد من الجمعيات إلى إطلاق تحذير بخطورة هذه الظاهرة التي تحصد أرواح أبناء المنطقة كل سنة.
كانت هذه تفاصيل خبر العقل المدبر لعمليات تهجير مغاربة إلى إيطاليا في قبضة الأمن..يوصلهم إلى ليبيا عِوَض “الفردوس الأوربي”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.