يواجه بادو الزاكي، مدرب فريق الدفاع الحسني الجديدي، غايابات عديدة بترسانته البشرية، قبل ملاقاة نهضة بركان، برسم الأسبوع 18 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.
وسيتقد الزاكي لخدمات كل من يوسف أكردوم، بسبب عقوبة التوقيف لمباراة واحدة، رفقة اللاعب محمد علي بامعر أيضا، الذي لن يكون متاحاً في مباراة، غد الأحد، والتي ستقام على أرضية ملعب العبدي بالجديدة.
في حين، لن يتمكن سعد لكرو من اللحاق أيضا بمباراة بركان، لعدم جاهزيتيه، بعد الإصابة الأخيرة التي عانى منها رفقة الجديدي.
يشار إلى أن فريق الدفاع الحسني الجديدي، قد أعلن قبل 5 ايام فقط، تعاقده الرسمي مع المدرب بادو الزاكي، من أجل قيادة الفريق بعقد يمتد لموسمين ونصف، بعد الانفصال بالتراضي مع مدربه الفرنسي هوبير فيلوك، بسبب توالي النتائج السلبية
كانت هذه تفاصيل خبر قبل أول مباراة مع الجديدي..الغيابات تلاحق كتيبة بادو الزاكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.