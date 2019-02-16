مواطن في بني ملال يعرض جمجمة للبيع مقابل 5 دراهم!

ألقت عناصر الأمن بولاية بني ملال، أمس الجمعة، القبض على أربعيني كان يعرض جمجمة بشرية للبيع بالسوق القديم ببني ملال.
وأفاد مصدر “اليوم24″، أن المواطن كان يضع الجمجمة على الأرض، وبجانبها شمعتين، حيث حدد ثمنها في 5 دراهم، وسط ذهول و استغراب المارة.
وحلت بعد ذلك دورية لشرطة، والتي اعتقلت المعني بالأمر ، وتم اقتياده لمقر الأمن قصد التحقيق معه، ومعرفة مصدر الجمجمة وكيف حصل عليها، خصوصا أن بمحاذاة السوق توجد مقبرة قديمة.
وتجدر الإشارة أنه تم حجز الجمجمة، ونقلها إلى مستودع الأموات ببني ملال من أجل إعادة دفنها بعد اتخاد كافة الأبحاث والإجراءات.
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