شركة عالمية تقاطع النفط الفنزويلي بسبب العقوبات الأميركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف مصدر مطلع إن شركة "ترافيغورا" العالمية لتجارة السلع الأولية قررت وقف تجارة النفط مع فنزويلا، وذلك بسبب العقوبات الأميركية على القطاع النفطي في البلد العضو بمنظمة "أوبك".

ويعتبر هذا القرار ضربة إلى كراكاس لأن الشركة التي مقرها سويسرا لديها ترتيب قائم منذ وقت طويل مع شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة "بدفسا" لأخذ الخام الفنزويلي في مقابل إمداد البلد الواقع في أميركا الجنوبية بمنتجات مكررة.

وقد فرضت واشنطن عقوبات جديدة على بدفسا الشهر الماضي لقطع مصدر رئيسي للإيرادات للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وجاءت هذه الخطوة بعد أن استند زعيم المعارضة خوان غوايدو إلى مواد في الدستور ليعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، ومعللا بأن إعادة انتخاب مادورو العام الماضي كانت صورية فقط.

وبحسب وثائق لبدفسا اطلعت عليها "رويترز" فإن ترافيغورا أخذت بشكل مباشر 34 ألف برميل يوميا من الخام والمنتجات النفطية من فنزويلا العام الماضي، وأعادت بيع معظمها إلى مصاف نفطية أميركية وصينية.

وأضاف المصدر أن ترافيغورا ستوقف النشاط مع بدفسا بعد الانتهاء من عدد صغير من الصفقات التي قد تم إبرامها بالفعل.