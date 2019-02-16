تونس تعلن خطف 14 عاملا من مواطنيها في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وزارة الخارجية التونسية، السبت، أنها تواصل مع الجانب الليبي، بشأن واقعة اختطاف 14 مواطناً تونسياً يوم الخميس، من قبل مجموعة مسلحة في مدينة الزاوية.
وشددت الخارجية التونسية -في بيان- على ضرورة المحافظة على سلامة المحتجزين، والتعجيل بالإفراج عنهم وتأمين عودتهم سالمين.
وأوضحت أن القنصلية العامة التونسية العاملة في طرابلس، متواصلة مع الجهات الليبية المختصة، لإنهاء هذه الأزمة دون تأخير.
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