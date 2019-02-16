مقتل 7 إرهابيين في هجوم على نقطة أمنية بشمال سيناء أحبطه الجيش المصري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 7 عناصر إرهابية خلال إحباط الجيش المصري هجوما على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، السبت، إن قوة الارتكاز الأمني قامت بالتصدي لعناصر إرهابية والاشتباك معها وتمكنت من القضاء على 7 منهم.

وأشار إلى أنه نتيجة لتبادل إطلاق النيران استشهد وأصيبب ضابط و14 آخرون من مختلف الرتب العسكرية، فيما يجري حاليا استكمال أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بموقع الحادث.

وأعلنت القوات المسلحة مؤخرا مقتل 8 إرهابيين في غارة جوية استهدفت خلية إرهابية بالظهير الصحراوي غرب البلاد.