الان تتابع مصر.. القضاء على 7 عناصر إرهابية في شمال سيناء والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
قتل 7 إرهابيين، اليوم، في اشتباكات بشمال سيناء بمصر، حسب ما أفاد المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب ثامر الرفاعي.
وقال المتحدث العسكري على صفحته على “فيسبوك”: “قامت اليوم العناصر الإرهابية بمهاجمة أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، وقامت قوة الارتكاز الأمنى بالتصدى للعناصر الإرهابية والاشتباك معها، وتمكنت من القضاء على 7 أفراد تكفيرية، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد ضابط و14 درجات أخرى، وجارٍ استكمال أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث”.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. القضاء على 7 عناصر إرهابية في شمال سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.