شكرا لقرائتكم مصر: إحباط هجوم ومقتل 7 إرهابيين باشتباكات بشمال سيناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لقي 7 #إرهابيين مصرعهم في اشتباكات بشمال #سيناء بمصر، حسب ما أفاد المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب ثامر الرفاعي. وقال المتحدث العسكري على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قامت اليوم العناصر الإرهابية بمهاجمة أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، وقامت قوة الارتكاز الأمنى بالتصدى للعناصر الإرهابية والاشتباك معها، وتمكنت من القضاء على 7 أفراد تكفيرية، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد ضابط و14 درجات أخرى، وجارٍ استكمال أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث".

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