اليوم الجديد - هلال عيد
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوزارة، لاستعراض موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المُقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة.
وكلَّف الدكتور عاصم الجزار، بالالتزام بعقد اجتماع أسبوعى لعرض الموقف التنفيذى لمختلف المشروعات الجارى تنفيذها بالقطاع، سواء المتعلقة بتنقية مياه الشرب، وتحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحى، وكذا المشروعات التي يتم تنفيذها بتمويل...
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإسكان يبحث تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع قيادات «المياه» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.