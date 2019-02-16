وزير الإسكان يبحث تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع قيادات «المياه»

اليوم الجديد - هلال عيد

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوزارة، لاستعراض موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المُقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة.

وكلَّف الدكتور عاصم الجزار، بالالتزام بعقد اجتماع أسبوعى لعرض الموقف التنفيذى لمختلف المشروعات الجارى تنفيذها بالقطاع، سواء المتعلقة بتنقية مياه الشرب، وتحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحى، وكذا المشروعات التي يتم تنفيذها بتمويل...