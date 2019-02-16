أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ أنه "توافرت معلومات لدى ​مفرزة استقصاء جبل لبنان​ في وحدة الدرك الاقليمي، عن قيام اشخاص بترويج ​المخدرات​ في محلة الضبية على متن ​سيارة​ نوع كيا لون ابيض. نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة تمكنت دورية من المفرزة من رصد السيارة وتوقيفها حيث كان بداخلها المدعوين: ر. ع. ( مواليد عام 1993، سوري) ع. م. (مواليد عام 1985، سوري) وضبط بحوزتهما 37 حنجوراً بداخلها مادتي باز ​الكوكايين​ والكوكايين، ومبلغ 790.000 ل.ل. وهاتفين خلويين. بالتحقيق معهما اعترفا بترويج المخدرات. التحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر استقصاء جبل لبنان توقف مروجين إثنين في الضبية وتضبط بحوزتهما مخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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