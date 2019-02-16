طقس الغد غائم مع ضباب على المرتفعات والثلوج على 1000 متر وما دون

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن منخفضا جوّيا مصحوب بكتل هوائية باردة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس بارد و ماطر .
وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم مع تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا مع تساقط حبات من البرد مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب ال ٧٥ كلم/س يرتفع معها موج البحر، كما يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١١٠٠ متر وما فوق وتلامس ٩٠٠ متر ليلاً في المناطق الداخلية والجنوبية.
كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، تتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية مع تساقط للثلوج بشكل متفرق على الجبال اعتباراًً من ١٠٠٠ متر وما دون في المناطق الداخلية والجنوبية، تخف حدة الامطار ليلاً . نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو ١٠٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى. أما الاثنين فيكون غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار متقطّعة خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية كما تتساقط الثلوج بشكل خفيف على ارتفاع ال ١١٠٠متر.
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