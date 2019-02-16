النابلسي: ايران هي مركز الجذب على صعيد المنطقة والثورة الايرانية متصاعدة

لفت الشيخ ​صادق النابلسي​ في كلمة القاها خلال تنظيم جميعية الصداقة الايرانية ال​فلسطين​ية لقاء احتفالي بالذكرى الاربعين لانتصار ​الثورة الايرانية​ الى أن "الثورة الايرانية غيرت ​العالم​ وهزت أعماقه ولا زالت هذه حركة الثورة مستمرة متصاعدة نشطة"، مضيفا: "​إيران​ هي مركز الجذب والتأثير على مستوى المنطقة والعالم، وهي نموذج الصمود و​المقاومة​ والاقتدار والعلم والحضارة ، ومن الطبيعي أن تقوم أمريكا و​إسرائيل​ والغرب بإعلان العداء لها".

واشار الى ان "إيران قوة نامية صاعدة شابة تواجه الاستكبار وترفع شعار "الموت ل​أميركا​ وإسرائيل يجب أن تزول من الوجود ، وتؤكد على هوية ​الإسلام​ وعلى حق شعوب المنطقة بالحرية و​الاستقلال​ والسيادة ،وتضع على رأس أولوياتها فلسطين ومناصرة شعبه وقضيته"، لافتا الى انه "بينما كانت إيران في ظل حكم الشاه لقمة سائغة للاستكبار ، ها هي اليوم قوة مستقلة تنتصر للمظلومين والمستضعفين في العالم".