مقتل وإصابة 15 عسكريا بالإضافة إلى 7 عناصر إرهابية بشمال سيناء

أعلن المتحدث العسكري باسم ​الجيش المصري​ العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، مقتل وإصابة 15 عسكريا، بالإضافة إلى 7 عناصر إرهابية إثر هجوم في ​شمال سيناء​. وأوضح ان "عناصر إرهابية هاجمت أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، وتصدت قوة الارتكاز الأمني لتلك العناصر والاشتباك معها”.

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