بومبيو دعا باكستان الى الكف عن ايواء الارهابيين

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن إدانة واشنطن الهجوم الإرهابي على قافلة عسكرية هندية في كشمير الذي حصد أرواح أكثر من 40 شخصا، ودعا باكستان إلى الكف عن إيواء الإرهابيين.
وأضاف بومبيو في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "تدين الولايات المتحدة الهجوم الإرهابي المروع الذي وقع أمس واستهدف قافلة عسكرية هندية مشاعري وصلواتي موجهة لضحايا الهجوم الإرهابي وعائلاتهم"، معربا عن "تضامننا مع الهند في حربها ضد الإرهاب ويجب على باكستان ألا توفر المأوى للإرهابيين الذين يهددون الأمن الدولي".
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