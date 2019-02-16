بومبيو دعا باكستان الى الكف عن ايواء الارهابيين

أعرب وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ عن إدانة ​واشنطن​ الهجوم ​الإرهاب​ي على قافلة عسكرية هندية في ​كشمير​ الذي حصد أرواح أكثر من 40 شخصا، ودعا ​باكستان​ إلى الكف عن إيواء الإرهابيين.

وأضاف بومبيو في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "تدين ​الولايات المتحدة​ الهجوم الإرهابي المروع الذي وقع أمس واستهدف قافلة عسكرية هندية مشاعري وصلواتي موجهة لضحايا الهجوم الإرهابي وعائلاتهم"، معربا عن "تضامننا مع ​الهند​ في حربها ضد الإرهاب ويجب على باكستان ألا توفر المأوى للإرهابيين الذين يهددون ​الأمن​ الدولي".