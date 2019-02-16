خطف 14 عاملا تونسيا بالقرب من مدينة طرابلس الليبية

خُطف 14 تونسياً يعملون بالقرب من ​طرابلس​ في ​ليبيا​ من قبل فصيل مسلح يطالب بالإفراج عن أحد أعضائه المحتجزين في تونس، حسبما ذكرت ​وزارة الخارجية​ التونسية وناشط حقوقي.

واشارت الوزارة الى انها "تتابع ووضع المواطنين التونسيين العاملين بليبيا والذين تعرضوا لعملية اختطاف من قبل عناصر ليبية مسلحة على مشارف مدينة الزاوية".