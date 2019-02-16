خطف 14 عاملا تونسيا بالقرب من مدينة طرابلس الليبية

خُطف 14 تونسياً يعملون بالقرب من طرابلس في ليبيا من قبل فصيل مسلح يطالب بالإفراج عن أحد أعضائه المحتجزين في تونس، حسبما ذكرت وزارة الخارجية التونسية وناشط حقوقي.
واشارت الوزارة الى انها "تتابع ووضع المواطنين التونسيين العاملين بليبيا والذين تعرضوا لعملية اختطاف من قبل عناصر ليبية مسلحة على مشارف مدينة الزاوية".
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