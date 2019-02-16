وزير التنمية المحلية يبحث منظومة النظافة مع محافظ الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اجتمع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمقر الوزارة، لاستعراض آخر مستجدات منظومة النظافة والمخلفات الصلبة.

وأكد شعراوي، خلال اللقاء، أنه سيتم ترتيب لقاءات مع المحافظين لوضع خطة تنفيذية وتصور نهائي لمنظومة المخلفات بكل محافظة تمهيدًا لعرض خطة عمل قابلة للتنفيذ على رئيس الجمهورية.

وأشار الوزير، إلى اهتمام الوزارة بتدريب وتأهيل الكوادر المسئولة بالمحافظات فيما يخص تنفيذ وتطبيق منظومة المخلفات في كافة مراحلها سواء الجمع وإدارة المحطات الوسيطة والمدافن الصحية بالإضافة إلى كافة مجموعات العمل التي ستتولى الإشراف على تلك المنظومة لضمان نجاحها عند تطبيقها وضمان تحقيقها الاستمرارية.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على أن القيادة السياسية تسعى لإيجاد منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة والتخلص من القمامة التاريخية المتراكمة في بعض المحافظات، وإعادة تأهيل البينة التحتية ومصانع التدوير وتحسين مستوى النظافة في كافة المحافظات وتغيير الصورة الحالية في الشارع.

واستعرض اللواء شعراوي مع الدكتور ممدوح غراب، رؤية المحافظة لتنفيذ منظومة النظافة فيما يخص البنية الأساسية وإغلاق المقالب العشوائية والتأهيل ورفع كفاءة مصانع التدوير والمدافن الصحية الموجودة وحملة التوعية ومبادرة تغيير السلوكيات للمجتمع.

كما تم بحث سبل التدبير المالي اللازم لكافة الاحتياجات المطلوبة للمنظومة بما يضمن الاستدامة والاستمرارية لها وعقود تشغيل شركات النظافة بالمحافظة وتوفير الموارد المالية الخاصة بذلك وعروض شركات القطاع الخاص الراغبة في الدخول للمنظومة، ودور القطاع غير الرسمي.

وتم استعراض جهود المحافظة فيما يخص التخلص من التراكمات التاريخية للقمامة والموجودة في عدد من المقالب والمدافن الصحية المزمع إنشاءها والخطة التشغيلية لعملية الجمع السكني.