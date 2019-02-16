ضبط صيدلي متهم بالترويج لـ"تبادل الزوجات" في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات بقطاع شرق الدلتا، اليوم السبت، من ضبط صيدلي؛ لتأسيسه صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدعو إلى "تبادل الزوجات".

بدأت الواقعة عندما رصد ضباط مباحث مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تُحرض على الفسق والفجور وممارسة الرذيلة وتبادل الزوجات، فيما تبين أن مدير تلك الصفحة "م.س" 30 سنة، صيدلي حر، مُقيم في دائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.

وأكدت المعلومات التي رصدتها مباحث مكافحة الجريمة الإلكترونية أن المتهم ينشر "مشاركات" و"عبارات" و"صور" تتضمن إيحاءات جنسية، هدفها التواصل مع السيدات من أجل ممارسة الرذيلة.

جرى ضبط المتهم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 941 إداري ثانٍ الزقازيق لسنة 2019، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق

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