5 قتلى في إطلاق نار قرب ولاية شيكاغو ومقتل مطلق النار

قتل خمسة أشخاص في إطلاق للنار بمصنع أمريكي في مدينة أورورا قرب شيكاغو بولاية إلينوي، حسبما قال مسؤولو الشرطة مساء الجمعة.

وقالت قائدة شرطة أورورا كريستن زيمان في مؤتمر صحفي مساء الجمعة، إن ما لا يقل عن خمسة من عناصر الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث أصيبوا برصاص المسلح. وأشارت إلى أن أول بلاغ عن إطلاق النار كان الساعة 01:24 مساء (1934 بتوقيت جرينتش).

وذكرت زيمان أن أول عناصر الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث "تعرضوا لإطلاق نار على الفور" .

وأوضحت أن عناصر الشرطة استغرقوا بعض الوقت لتحديد مكان المسلح لأن المبنى تبلغ مساحته 2700 متر مربع، مشيرة إلى إنهم "تبادلوا إطلاق النار معه بعد تحديد مكانه، مما أدى في النهاية إلى مقتله".

وأضافت "نعتقد أنه كان موظفاً في الشركة، وفي الوقت الحالي، لسنا متأكدين من الدافع وراء هذا العمل العنيف".

وحددت هوية مطلق النار على أنه يدعى جاري مارتن (45 عاماً).

وأعلنت الشرطة في المدينة (65 كيلومتراً) غرب شيكاغو في وقت سابق أن المصنع آمن هو والمنطقة المحيطة به وأن المسلح "لم يعد يشكل تهديداً للمنطقة".

ويتلقى رجال الشرطة المصابون العلاج في مستشفيات قريبة، ولم تقدم زيمان أي تفاصيل عن حالتهم.

ووقع الحادث في شركة "هنري برات كومباني" وهو مصنع لإنتاج الصمامات والمعدات الصناعية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان إنه تم إبلاغ الرئيس دونالد ترامب بالهجوم موضحة أنه يتابع الموقف.

ويعيد الحادث إلى الذكرى الهجوم الذي وقع على مكان يدعى أورورا أيضاً في ولاية كولورادو.

وكان قناص فتح النار عام 2012 داخل صالة سينما لدى العرض الأول لأحد الأفلام فقتل 12 شخصاً وجرح حوالي 70 آخرين.