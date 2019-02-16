توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، غداً السبت، غائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق خاصة على البحر وبعض المناطق الساحلية والشمالية مع احتمال سقوط بعض الأمطار.

والرياح جنوبية شرقية تتحول آخر الليل على أقصى الغرب إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة من 22 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س، ويكون موج البحر متوسطا إلى مضطرب في الخليج العربي ومتوسطاً في بحر عمان.

ويكون الطقس غائماً يوم الأحد المقبل مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصة على السواحل وبعض المناطق الشمالية والشرقية وتنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. والرياح شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً خاصة على البحر ومع السحب الركامية، سرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 55 كم/س على البحر، ويكون موج البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرباً في بحر عمان.

وبالنسبة ليوم الإثنين يكون الطقس غائماً جزئياً بوجه عام مغبراً أحياناً نهاراً وباردا إلى شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على بعض المناطق.. والرياح شمالية غربية نشطة السرعة من 25 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س على البحر.. ويكون موج البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي ومضطرباً في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الثلاثاء المقبل غائما جزئياً وغائما أحياناً على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية من الدولة، والرياح شمالية غربية متعدلة إلى نشطة السرعة من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم /س على البحر، ويكون موج البحر مضطربا في الخليج العربي ومضطرباً صباحاً يصبح متوسطاً إلى خفيف ظهرا في بحر عمان.

ويشهد يوم الأربعاء القادم طقساً غائماً جزئياً بوجه عام غائماً صباحاً على المناطق الشمالية والشرقية من الدولة وتنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة نهاراً مع انخفاض في درجات الحرارة.. والرياح شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر السرعة من 25 إلى 35 تصل إلى 60 كم/س على البحر.. ويكون موج البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرباً في بحر عمان.