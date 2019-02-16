إتلاف الآلاف من الألغام والمتفجرات الحوثية في اليمن

أتلف المركز التنفيذي التابع للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، بالتعاون مع المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام)، اليوم الجمعة، آلاف الألغام والعبوات الناسفة والبراميل المتفجرة التابعة لميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية الإيرانية في محافظة الجوف، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وتمت عملية إتلاف الألغام والمتفجرات الحوثية التي تعد الثانية، في غضون يومين، بحضور رسمي لقيادات عسكرية وأمنية ومدنية من السلطة المحلية بمحافظة الجوف.

وقال مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي: إن الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني العاملة في الجوف، وبالتعاون مع المشروع السعودي (مسام)، أتلفت كمية جديدة من الألغام والعبوات الناسفة، تُقدر بالآلاف، وتشمل براميل متفجرة وألغاماً مضادة للدروع وأخرى فردية، وعبوات متفجرة وقذائف لم تنفجر، وذلك في ثلاثة مواقع بمنطقة الأقفال في الاجاشر بمديرية اليتمة.

يُذكر أن محافظة الجوف شهدت، يوم الأربعاء الماضي، إتلاف نحو 868 لغماً عقب نزعها من مناطق مختلفة بعدما زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بكثافة عالية وبشكل عشوائي في مناطق عالية التأثير.