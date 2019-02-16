السعودية تدين الهجوم الإرهابي على قافلة عسكرية هندية

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للانفجار الذي استهدف قافلة عسكرية في الشطر الهندي من إقليم كشمير، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأكد مصدر مسؤول بالخارجية السعودية رفض المملكة لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة، ووقوفها إلى جانب الهند ضد الإرهاب والتطرف.