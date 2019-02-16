ماضي الخميس يكشف تفاصيل "الملتقى الإعلامي" في أبريل المقبل

الكويت- عبد المنعم السيسي:

أشاد ماضي الخميس، الأمين العام للملتقى الاعلامي العربي، بدور الشباب في التنمية الاعلامية بالمجتمعات العربية، مؤكدا على أهمية دعم الوجه الشبابية والتى تمثل النسبة الأكبر في تعداد السكان، خاصة المجتمع الكويتي، مشيرا ان الشباب في مجتمعهم عليهم عبء كبير ومتنام في خدمته وتنميته وتطويره.

وقال الخميس خلال بيان صادر عن هيئة الملتقى الاعلامي " ان الملتقى الاعلامي العربي المزمع انعقاده في الفترة 20 -22 ابريل القادم تحت رعاية الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء، سينطلق تحت شعار "الإعلام .. متغيرات الصناعة .. ومتطلبات التطور"، وسيولي اهتمام خاص بالاعلاميين الشباب، مؤكدا ان الملتقى يتبنى في دورته السادسة عشر معايير خاصة من خلال جلساته، وذلك لدعم الفكر والابداع الاعلامي، واستثارة الطاقات الكامنة لدى الجيل

القادم من الاعلاميين، وتهذيب الذوق العام، ونقل الخبرات بين الأجيال، وصد الغزو الفكري والثقافي عن المجتمع والأمة".

واضاف الخميس "ان الملتقى لهذا العام سيضم عددا من ورش العمل والندوات الحوارية التى ستناقش قضايا مرتبطة بمصادر المعلومات وتدفقها، وكيفية معالجة الأخبار الكاذبة، وتجنب اللبس في نشر الخبر غير الصحيحة، خاصة مع ازدياد مصادر الاخبار وتنوعها، وازدياد الاهتمام بوسائل الأعلام بشكل لافت للنظر في الآونة الأخيرة، نظرا لما يمر به العالم بصورة عامة من أحداث سياسية واجتماعية واقتصادية تستوجب التوقف عندها، ومتابعة هذه المجريات خطوة بخطوة، للوقوف على المجريات والأحداث التي نمر بها، مشيراً إلى الدور

الحيوي الذي يلعبه الملتقى الإعلامي العربي السادس عشر في مناقشة اهم تلك الأحداث على الساحة العربية والعالمية".

وتطرق الخميس الى الدور الحيوي التى توليه دولة الكويت في احتضان القضايا الاعلامية المستثاره على الساحة، لتصبح الكويت متمثلة في وزارة الاعلام مظلة عربية بارزة في مجالات الإعلام المختلفة، ومشيرا الى رؤية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في تحويل الاعلام من مفهومة التقليدي الى المفهوم الحضاري الذي يتمتع بالحيادية والمسئولية والشفافية في نقل وتحليل الاخبار، وخلق الحوافز، وتشجيع التطلعات للفرد والجماعة، وتبادل المعلومات، وخلق أرضية مشتركة للعمل في خدمة المجتمع ودعم تماسكه للارتقاء بالانتاج الفكري والثقافي.

ودعا الخميس الجهات والمؤسسات الاعلامية والطلاب من داخل وخارج دولة الكويت الى سرعة التسجيل من خلال الموقع الالكتروني arabmediaforum.net ، وللمراسلة من خلال [email protected] ، وذلك لسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة ضيوف الملتقى من داخل وخارج الكويت، خاصة في ظل الاقبال المتزايد على حضور فعاليات الملتقى الاعلامي.