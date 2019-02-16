شاهد.. محمد بن سلمان في منزل فهد بن عبدالعزيز بالرياض

نشر الأمير نواف بن فيصل، مقطع فيديو يُظهر زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود، للأمير عبدالعزيز بن فهد، نجل الملك الراحل، فهد بن عبدالعزيز، في منزله بالرياض، مثيرا بذلك تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفينهذه الخطوة بأنها "تأكيد على قوة وتماسك الأسرة الحاكمة".
ويظهر في مقطع الفيديو قيام ولي العهد السعودي بتقبيل الجوهرة، ابنة الأمير عبدالعزيز بن فهد، في الزيارة التي تمت بمنزل الأخير في العاصمة السعودية، الرياض.
ووصف نشطاء على مواقع التواصل تلك الزيارة بأنها "رسالة قوية" لمن يحاول إثارة موضوع وجود انقسام داخل العائلة الحاكمة في المملكة، لافتين إلى أن هذه الصور والفيديو تعتبر "أكبر دليل على قوة وتماسك الأسرة والتفافها حول القيادة.
وتنوعت مشاركات المغردين حول مقطع الفيديو وتوقيته، رغم أن هذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها ولي العهد السعودي أمراء ومسئولين ورجال دين في المملكة.
الامير #عبدالعزيز_بن_فهد— عبدالعزيز بن فهد آل سعود 🇸🇦 (@afalsaud) February 15, 2019
وولي العهد الامير محمد بن سلمان
الله يحفظهم و ينصرهم و يوفقهم
مشهد يغيض العدى و يفرح كل محب
أسرة واحدة متكاتفة و قوية
جلطه جماعيه للمرتزقه✌🏻 pic.twitter.com/H43vYg75ZU
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