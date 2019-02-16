كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دراسة: الاكتئاب يؤدى لتسريع شيخوخة الدماغ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت أول دراسة بشرية من نوعها أنّ الاكتئاب قد يؤدى إلى تسريع شيخوخة الدماغ، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم.

واستخدم باحثون في جامعة ييل تقنية جديدة لمسح الدماغ لإظهار أن الكثافة المشبكية- وهي كمية الوصلات في الدماغ- تبدأ في الليونة بشكل أسرع قبل 10 سنوات لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب- في عمر 40 سنة بدلاً من 50.

وقد يعني ذلك فقدان الذاكرة في وقت سابق، وهو ما يسمى بالضباب الدماغي، تباطؤ الكلام، وحتى بداية ظهور الأمراض المرتبطة بالعمر مثل مرض الزهايمر.

وقالت الدكتورة إيرينا إيسترليس، وهي الكاتبة الرائدة، إنّ هذا البحث قد يقربنا من تفسير سبب تضاعف خطر الإصابة بالزهايمر لدى النساء اللائي يعانين من الاكتئاب بمقدار الضعف مقارنة بالرجال.

وتضيف أنّ الدراسة يمكن أن تساعدنا أيضًا في تطوير واعتماد العقاقير لاستهداف "قرن آمون"-المكون الرئيسى لفقرات الدماغ، والمنطقة الدماغية المتأثرة بكل من الاضطرابات- مثل الكيتامين.

وكانت الدراسة صغيرة، والتى أجريت لـ 10 أشخاص فقط، لكن الدكتور إيسترليس أكدّ أنها الضوء الأخضر الذي كانوا يبحثون عنه لإقامة دراسة طويلة على مدار العام مع العديد من الأشخاص.

ويقول الدكتور إسترلِس إنه مع مرور الوقت، يمكننا فحص الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب بسبب علامات الشيخوخة الدماغية التي قد تتحول إلى مشؤومة.

ويحذر الدكتور استيرليس قائلاً: "هناك الكثير مما يمكننا فعله، فنحن بحاجة إلى مزيد من الوقت لأن جميع هذه الدراسات تستغرق وقتًا".

ويكمن السبب في أنه كان من الصعب جدا معرفة ما إذا كان الكآبة تتراكم في الدماغ عند البشر لأن عمليات مسح الدماغ يمكن أن ترى الكثير فقط.

ويمكن لمسح التصوير بالرنين المغناطيسي رسم خريطة لمناطق الدماغ، لكن لا يمكن عرض تيار مباشر من التغييرات المعقدة والسريعة التي تحدث على أساس دائم.

كما يعد أحد من أهم جوانب الدماغ الأكثر تعقيداً هى نقاط الاشتباك العصبي، وهي الروابط بين العصبونات "الخلايا العصبية"، مما يسمح بالمعلومات للتنقل حول مناطق الدماغ وعبرها.