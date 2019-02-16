كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. كلمة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مؤتمر ميونيخ للأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
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16:00
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النجوم
الأهلي
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19:00
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الإنتاج الحربي
سيلتا فيغو
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14:00
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خيتافي
رايو فاليكانو
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أتلتيكو مدريد
ريال سوسييداد
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19:30
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ليجانيس
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بلد الوليد
كالياري
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19:00
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بارما
أتلانتا
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ميلان
الدوري الألماني
شالكه 04
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16:30
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فرايبورج
شتوتجارت
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16:30
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لايبزيج
هوفنهايم
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16:30
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هانوفر 96
كأس زايد للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
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15:30
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الأهلي - السعودية
الهلال - السعودية
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18:30
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الاتحاد السكندري - مصر
المريخ - السودان
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19:00
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نادي مولودية الجزائر
كأس الإتحاد الإنجليزي
نيو بورت
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19:30
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مانشستر سيتي