كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أطول من جبل إيفرست.. العثور على جبل مدفون على بعد 600 كيلو متر تحت الأرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم اكتشاف جبل مدفون تحت الأرض يقع على بعد 410 أميال تحت سطح الأرض وهو أطول من قمة جبل إيفرست، وفقاً لصحيفة ديلى ميل البريطانية اليوم.

ووجدت دراسة أجراها علماء برينستون في الحد الفاصل بين الوشاح العلوي والسفلي للأرض وجود تلال وشقوق قد تكون أشد قسوة من أي شيء على وجه الأرض، وتقع حدودها على بعد 410 ميل "600 كيلومتر" مباشرة من الأرض من سطح الكوكب.

وقال الدكتور وينبو وو، أحد الجيوفيزيائيين: "بمعنى آخر، توجد تضاريس أقوى من جبال روكي أو جبال الأبالاش عند حدود 660 كيلومتر.

وباستخدام بيانات موجة من زلزال بقوة 8.2 درجة في بوليفيا، تم اكتشاف الجبال والتضاريس الأخرى على قاعدة الحدود، كان الزلزال ثاني أكبر زلزال عميق سجل على الإطلاق في عام 1994.

وقالت الدراسة إنّ الموجات الأكثر قوة على الكوكب تأتي من زلازل عملاقة، يمكنها أن تولد موجات صدمية تنتقل عبر قلب الأرض إلى الجانب الآخر من الكوكب في جميع الاتجاهات والعودة مرة أخرى.

وتسمح البيانات المأخوذة من الموجات الصدمية لعلماء البيانات بالدراسة عميقًا في الأرض عن طريق وضع نماذج لبيانات الموجة على نوع التضاريس التي كان يمكن أن تسبب في تشتتها بهذه الطريقة.