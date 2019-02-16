كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل قيادي بارز بطالبان في غارات جوية شرقي أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل قيادي في حركة طالبان في غارات جوية نفذتها قوات التحالف بإقليم "لاغمان" شرقي أفغانستان، وفقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم السبت.

وقال فيلق "سلاب" 201، التابع للجيش الأفغاني في الشرق في بيان، إن الغارات الجوية نفذت بمنطقة "بادباخ"، أمس الجمعة.

وأضاف البيان، أن القيادي في الحركة ويدعى مولاوي لال محمد قُتل إلى جانب أربعة مسلحين آخرين في الغارات الجوية.

ولم تعلق أي من الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها طالبان على الغارات.