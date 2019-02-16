كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 33 مسلحا إثر غارات جوية فى وسط وشمال أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل قائد بارز في حركة "طالبان" و22 مسلحا آخرين إثر غارة جوية شنتها القوات الأفغانية اليوم السبت في إقليم "أوروزجان" وسط أفغانستان.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن قائد شرطة الإقليم الجنرال محمد عظيم هاشمي قوله إن الملا حمد الله لقي حتفه جراء الغارة الجوية التي تم شنها في ضواحي مدينة "ترين کوت" عاصمة إقليم "أوروزجان".

وفي حادث منفصل، ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية - في بيان لها - أن 10 مسلحين على الأقل لقوا حتفهم إثر غارات جوية شنتها القوات الأفغانية في مقاطعة "صياد" بإقليم "سربل" الواقع شمالي البلاد.

ولم يرد أي تعليق بعد من جانب حركة "طالبان" على هذه الغارات الجوية.