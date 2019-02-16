كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير: كان إعلان "ترامب" لحالة الطوارئ الوطنية "مسرحيًا" بلا داع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال زميل معهد هوفر، فيكتور ديفيس هانسون: "إن المعركة القانونية المعلّقة بشأن حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها الرئيس ترامب قد تركز كلها على "دلالات الألفاظ".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسميًا، حالة الطوارئ الوطنية من أجل تخصيص التمويل للجدار الحدودي، الذي لم يتم تضمينه في مشروع قانون أمن الحدود الذي وافق عليه الكونجرس ووقع الرئيس على القانون.

وفي جلسة "التقرير الخاص" التي أعدتها صحيفة "فوكس نيوز" في ركن "All-Star panel"، يوم الجمعة، تناول هانسون - إلى جانب المحرر السياسي في "Townhall.com" غاي بينسون، ونائب الرئيس السابق لأوباما في البيت الأبيض، جيم ميسينا - التأثيرات السياسية المترتبة على قرار الرئيس.

وبدأ "هانسون"، باقتراحه أن الرئيس ترامب كان ينبغي أن يردد ما قاله سلفه الرئيس باراك أوباما: "لدي قلم ولدي هاتف"، وسحب التمويل من الإدارات المختلفة بشكل متزايد بدلاً من أن يجعل انتقاله "مسرحيًا".

وحسب "فوكس نيوز"، توقع "هانسون"، أن الدورة الإخبارية ستستمر، ولن تكون دورة أبواق ذات صدى كبير كما يعتقد الجميع.