كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع عشرات الأشخاص إثر فيضان اجتاح منجما في زيمبابوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رجحت السلطات في زيمبابوي أن أكثر من 60 شخصا لقوا حتفهم في اثنين من أنفاق مناجم التعدين بعد انهيار سد قريب في مقاطعة ماشونالاند الغربية في زيمبابوي.

وقال وزير الحكم المحلي والأشغال العامة والإسكان الوطني، جولاي مويو، إن عدد عمال المناجم غير القانونيين الذين ربما حوصروا يقدر بنحو 60 إلى 70 شخصا.

وفي بيان صدر يوم الجمعة، قال مويو إن آمال العثور على ناجين تضاءلت بعد هطول أمطار غزيرة في المنطقة خلال الليل.

وأضاف مويو أن رجال الإنقاذ نجحوا في ضخ المياه من اثنين من الأنفاق المترابطة، ومن المتوقع بدء العمل على انتشال الجثث يوم السبت.

وأعلن رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا حالة الطوارئ يوم الجمعة.