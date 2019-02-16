لاعب الأسود داكوستا يتحدث عن إصابته ويوجه طلبا لجماهير الاتحاد

خرج الدولي المغريي مروان داكوستا، لاعب فريق إتحاد جدة السعودي، عن صمته بعد الجدل الكبير حول سبب الإصابة الأخيرة التي تعرض لها.

وأوضح داكوستا في تدوينة له عبر حسابه على “الانستغرام”، بأن الأخبار التي تحدتث عن تسبب زميله بالإتحاد، عزيز العرياني في إصابته خلال إحدى الحصص التدريبية للمجموعة.

وشدد لاعب الأسود، أن الإصابة التي ألمت به وغيبته عن مباراة الرائد المحلية، لحساب الأسبوع 20 من المنافسات، كانت بسبب سوء تلقيه لإحدى الكرات، منهياً الضجة التي رافقت إعلان إصابته من طرف إتحاد جدة.

يشار إلى أن اللاعب السابق لفريق باشاك شهير التركي، قد طالب جماهير الاتحاد بدعم ومساندة المجموعة، التي عانت بالفترة الأخيرة من تذبذب نتائجها.