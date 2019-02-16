هزة أرضية بقوة 4,7 درجة تضرب ضواحي الحسيمة…شعر بها سكان تازة وتاونات

سجلت صباح اليوم السبت، هزة أرضية بقوة 4,7 درجات على سلم ريشتر سجلت، بجماعة بني بونصار بإقليم الحسيمة، شعربها ساكنة تاونات وتازة أيضا.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد الوطني للجيو-فيزياء، أن الهزة، التي حددت بؤرتها بجماعة بني بونصار، وقعت عند الساعة 5 و 35 دقيقة و33 ثانية.

وسجلت الهزة على عمق 34 كلم عند التقاء خط العرض 34,892 درجة شمالا وخط الطول 4,435 درجة غربا.

وتأتي هزة صباح اليوم السبت، بعد تسجيل هزة بضواحي الحسيمة أيضا، قبل أقل من ثلاثة أسابيع.

وكشف موقع متخصص في رصد الزلزال، أن إقليم الحسيمة عرف تسجيل هزة أرضية، يوم 29 يناير الماضي، في حدود الساعة الثالثة و46 دقيقة، بلغت قوتها 3.5 درجة على سلم ريشتر.

وأوضح الموقع أن الهزة الأرضية، ضربت ضواحي الحسيمة، في عمق خمس كيلومترات تحت سطح الأرض.