راسلت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، قبل أيام، رئيس مجلس المستشارين، قصد تقديم الدعم لأستاذ جامعي كاميروني يستعد لتأليف كتاب حول الصحراء المغربية. وبحسب مصادر برلمانية، يتعلق الأمر بالأستاذ الباحث ألفونس زوزيم، الذي سيزور المغرب بين 20 و30 مارس المقبل. وتدراس مكتب مجلس المستشارين في الموضوع، وقرر التفاعل الإيجابي مع مراسلة وزارة الخارجية والتعاون الدولي. وحثت المراسلة المجلس على تيسير عقد لقاء بين الأستاذ الباحث وممثلين عن الأقاليم الجنوبية، ورئيس لجنة الخارجية بمجلس المستشارين، بالإضافة إلى تعيين نقطة اتصال من أجل تنسيق اللقاءات المذكورة. وبالموازاة مع قرار المكتب التفاعل الإيجابي قرر المكتب عقد لقاء تنسيقي مع مصالح وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الخارجية تراسل “بنشماس” لمساعدة أستاذ “كاميروني” يؤلف كتابا حول الصحراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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