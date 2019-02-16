طقس السبت.. سماء غائمة مع زغات مطرية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن تكون السماء غائمة جزئيا، ستعطي أمطارا أو زخات متفرقة أحيانا رعدية بالسواحل الوسطى، وسوس، والسفوح الجنوبية الشرقية، بالإضافة إلى الأطلس الكبير والصغير.

وستهم بعض التساقطات الثلجية مرتفعات الأطلس الكبير والصغير فوق القمم التي تتعدى 2000 متر، مع انتشار سحب أخرى منخفضة وكثيفة بغرب الساحل المتوسطي، حيث يحتمل نزول بعض الأمطار الخفيفة محليا.

وستبقى السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالشمال والوسط وجد مشمسة بالأقاليم الجنوبية، في حين ستظل قليلة السحب إلى صافية بباقي أرجاء المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية شيئا ما، من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة والجنوب الشرقي، ومن الشمال بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالمنطقة الشرقية وستهب غربية إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01- و04 درجات بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 05 و10 درجات بالمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط والجنوب الشرقي، وما بين 11 و16 درحة بالسهول، وسوس والأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات والجنوب الشرقي، وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و21 درجة بالسواحل الأطلسية، والسواحل المتوسطية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس وشمال الأقاليم الجنوبية، في حين ستكون ما بين 21 و26 درجة بالسهول، وسوس وبباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين طانطان والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.