انت الان تتابع تفاصيل خبر سلطنة عُمان: نواصل دعم الكويت لحلحلة الأزمة الخليجية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 فبراير 2019 11:26 صباحاً - قال يوسف بن علوي، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان، اليوم السبت، إن بلاده تدعم دور الكويت لحلحلة الأزمة الخليجية.

وأضاف بن علوي خلال مقابلة مع قناة "DW" الألمانية: "السلطنة تواصل جهودها مع دولة الكويت وبقية الدول لاحتواء الخلاف الخليجي".

وتابع: "نريد أن نُطمئن الجميع أن عُمان لا تنحاز إلا إلى الحق"، مؤكداً أن "السلطنة مستقلة، وتقوم على بذل الجهود السلمية لتحقيق الاستقرار والتنمية في آن واحد".

وشدد على أنه "لا يمكن شراء المواقف العُمانية بالأموال، ومواقف السلطنة السياسية ثابتة تجاه علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة".

وقال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العمانية: "إن مجلس التعاون الخليجي يواصل مسيرته، والخلاف لا يعطل التعاون بين دوله".

واندلعت أزمة خليجية، منتصف يوليو 2017، عندما حوصرت قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين، وفُرض عليها حصار؛ بزعم "دعمها الإرهاب".

لكن قطر نفت ذلك بشدة، مؤكدة أنها "محاولة للسيطرة على قرارها السيادي"، في حين تؤدي الكويت دور الوسيط لحل الأزمة، في ظل تعنّت دول الحصار.

وفي سياق مختلف، قال بن علوي: إن "اليمن يعاني أزمات كبيرة أدت إلى انتشار الأمراض والمجاعة"، بسبب الحرب المندلعة هناك منذ مارس 2015.

وأكد أنه "لا بد من جهود دولية لحلّ مشاكل اليمن، وكذلك لا بد من توافق بين الأطراف اليمينية المتنازعة لإيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية".

وتزداد الأوضاع سوءاً في اليمن منذ تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في حرب لدعم القوات اليمنية، ضد مليشيا الحوثي التي تقول الرياض إنها مدعومة من إيران.