انت الان تتابع تفاصيل خبر شرطة نيويورك تعتقل عدداً من رافضي قانون الطوارئ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 فبراير 2019 11:26 صباحاً - اعقتلت شرطة مدينة نيويورك، اليوم السبت، عدداً من المحتجين الرافضين لتوقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على قانون حالة الطوارئ الوطنية المتعلق بالحدود مع المكسيك.

وذكرت وكالة أنباء "أسوشييتد برس" الأمريكية أن الشرطة لم تكشف عن عدد الأشخاص الذين اعتقلتهم الشرطة أمام فندق يحمل اسم ترامب.

ونشرت وسائل إعلام محلية مقطعاً مصوراً يظهر عدداً من المتظاهرين مقيّدي الأيدي وتقتادهم الشرطة إلى سياراتها.

وأفاد المصدر نفسه بأنه من المحتمل أن تُوجَّه اتهامات للمتظاهرين المعتقلين بارتكاب سلوك مخالف للقانون وعرقلة حركة المرور.

وأمس الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة الطوارئ بشأن قضية الجدار الحدودي مع المكسيك، دون موافقة الكونغرس، وهو ما اعتُبر انقلاباً من قبل الحزب الديمقراطي.

ووقّع ترامب مرسوم حالة الطوارئ لتأمين تمويل قدره 8 مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، وهو ما اعتبره قادة ديمقراطيون "انقلاباً عنيفاً" على الدستور.

وسيسمح إعلان حالة الطوارئ لترامب باستقطاع تمويل خصّصه النواب لأغراض أخرى، لبناء الجدار، لكن بشرط ألا تتدخل محاكم أو الكونغرس لمنعه من هذا الإعلان.

بدورها أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، رفضها لنية فرض الطوارئ الوطنية.

وقالت بيلوسي في بيان مشترك مع زعيم الديمقراطيين في المجلس، تشاك شومر، الجمعة: إن "الإعلان غير القانوني من جانب الرئيس حيال أزمة لا وجود لها يوقع ضرراً كبيراً بدستورنا، ويجعل الولايات المتحدة أقل أمناً".