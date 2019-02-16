"قسد" تسيطر على آخر معاقل "داعش" شرق الفرات

الخليج 365/ بغدادأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، أن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على آخر معقل لتنظيم "داعش" في منطقة شرقي الفرات شمالي سوريا.

وذكر المرصد، وفقاً لـ"سكاي نيوز عربية"، أن قوات سوريا الديمقراطية تواصل عمليات التمشيط في المزارع الواقعة على مقربة من الباغوز بالقطاع الشرقي من ريف دير الزور بحثاً عن فارين من تنظيم "داعش" لجأوا إلى الأنفاق.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية أن أعداداً كبيرة من المدنيين لا تزال موجودة في البقعة الأخيرة للتنظيم شرقي سوريا، بحسب "سكاي نيوز عربية".

