انت الان تتابع واشنطن تعتزم إرسال 200 طن مساعدات إلى فنزويلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في رسالة بريدية إلكترونية مرسلة إلى الكونجرس، عن اعتزام إدارة الرئيس دونالد ترامب إرسال ما يزيد عن 200 طن من المساعدات الإنسانية إلى الحدود الفنزويلية مع كولومبيا في وقت مبكر، اليوم السبت. وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أمس، الجمعة، أن المساعدات الإنسانية جاءت بناءً على طلب من زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو، وذلك من دون التطرق للمزيد من التفاصيل. ومنع الجنود الفنزويليون على الحدود الكولومبية في وقت سابق، قافلة مساعدات إنسانية تحمل 100 طن من الغذاء والدواء ومستلزمات النظافة من دخول البلاد.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت، الجمعة، عقوبات مالية على خمسة من كبار المسؤولين الفنزويليين المقربين من نيكولاس مادورو الذي وصفته بأنه "رئيس فنزويلا السابق"، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، وشملت العقوبات قادة الاستخبارات والحرس الرئاسي والشرطة وشركة النفط الفنزويلية الذين وصفتهم