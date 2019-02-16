واشنطن تعتزم إرسال 200 طن مساعدات إلى فنزويلا

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في رسالة بريدية إلكترونية مرسلة إلى الكونجرس، عن اعتزام إدارة الرئيس دونالد ترامب إرسال ما يزيد عن 200 طن من المساعدات الإنسانية إلى الحدود الفنزويلية مع كولومبيا في وقت مبكر، اليوم السبت. وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أمس، الجمعة، أن المساعدات الإنسانية جاءت بناءً على طلب من زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو، وذلك من دون التطرق للمزيد من التفاصيل. ومنع الجنود الفنزويليون على الحدود الكولومبية في وقت سابق، قافلة مساعدات إنسانية تحمل 100 طن من الغذاء والدواء ومستلزمات النظافة من دخول البلاد.
يُشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت، الجمعة، عقوبات مالية على خمسة من كبار المسؤولين الفنزويليين المقربين من نيكولاس مادورو الذي وصفته بأنه "رئيس فنزويلا السابق"، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، وشملت العقوبات قادة الاستخبارات والحرس الرئاسي والشرطة وشركة النفط الفنزويلية الذين وصفتهم
يُشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت، الجمعة، عقوبات مالية على خمسة من كبار المسؤولين الفنزويليين المقربين من نيكولاس مادورو الذي وصفته بأنه "رئيس فنزويلا السابق"، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، وشملت العقوبات قادة الاستخبارات والحرس الرئاسي والشرطة وشركة النفط الفنزويلية الذين وصفتهم وزارة الخزانة في بيانها بأنهم "منحازون للرئيس السابق غير الشرعي نيكولاس مادورو الذي يواصل اضطهاد الشعب الفنزويلي".
وتنص العقوبات على تجميد أصول المسؤولين الخمسة في الولايات المتحدة، كما تمنع أي أمريكي من التعامل معهم.
وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد.
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