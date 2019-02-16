قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن "إيمان مصر بأهمية الحوار الدولي دفعنا لتدشين منتدى أسوان للتنمية المستدامة ليكون منصة دولية تبحث سبل تعزيز الترابط".
وأضاف السيسي في تصريحات -رصدها "الخليج 365" - "نجحت مصر في وقف أي محاولات للهجرة غير الشرعية عبر شواطئها منذ سبتمبر 2016".
وبين أن "قضية الهجرة واللاجئين تتطلب معالجة شمولية وابتكارية تأخذ في جذورها الأزمات المسببة لها وتخفيف المعاناة الإنسانية المصاحبة لتلك القضية".
وذكرت:"حرصت مصر على تقديم العون لليبيا لتوحيد المؤسسة العسكرية وبناء تنمية مستدامة بما ينعكس على إيجابيا على الشعب الليبي".
وأشار إلى أن "من أهم القضايا على الساحة الأفريقية هي الوضع في ليبيا، وتتطلب منا جميعًا تقديم الدعم اللازم لجهود المبعوث الأممي ودعم جهود المؤسسة العسكرية".
وشدد أن "عدم تسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل هو أكبر ما يهدد الشرق الأوسط".
ولفت إلى أن "إحدى أولويات دول الاتحاد الأفريقي هي إعادة الإعمار والتنمية بعد اتفاقية "إسكات البنادق"
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. السيسي: نجحت مصر في وقف أي محاولات للهجرة غير الشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.