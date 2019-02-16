باحث: ما يقلق إيران هو إمكانية أن يؤدي "وارسو" لرأب الصدع الأوروبي الأمريكي

قال الخبير والباحث السياسي الأمريكي مجيد رفيع زادة: إن مؤتمر وارسو جاء فيما تعمل طهران على توسيع نفوذها ومغامراتها العسكرية داخل المنطقة.

وذكر بأن مؤتمر وارسو ونتائجه المحتملة عمّقا مخاوف نظام طهران رغم ما أبداه من تقليل لأهمية الاجتماع.

وأضاف زادة، في مقال صحفي باللغة الإنجليزية، أن السلطات الإيرانية حاولت التقليل من أهمية مؤتمر وارسو، لكنه في الواقع كان القصة الرئيسية في طهران.

وأكد أن «النظام الإيراني بالفعل مهتم بالمؤتمر وتداعياته المحتملة».

وأوضح زادة أن الأهمية التي يحملها مؤتمر وارسو تنبع من توقيته، حيث يأتي في وقت يمكن فيه ملاحظة الدور الإيراني داخل كثير من الصراعات في الشرق الأوسط «فالمجموعات الإرهابية التابعة له من بين الأسباب الرئيسية للتوترات المستمرة والنزاعات في جميع أنحاء المنطقة».

وأوضح الباحث الأمريكي أن ما يقلق إيران هو إمكانية أن يؤدي المؤتمر إلى رأب الصدع الاوروبي الامريكي، خاصة مع مشاركة دبلوماسيين من فرنسا وألمانيا ووزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في وارسو.