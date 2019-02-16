شكرا لقرائتكم السيسي: علينا بذل المزيد لاقتلاع الإرهاب من منطقتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، إن الإرهاب هو التهديد الأول لمستقبل التنمية في عالمنا، مشيراً إلى أنه "علينا بذل مزيد من الجهود لاقتلاع الإرهاب من منطقتنا".

وأضاف السيسي في كلمته خلال مؤتمر ميونخ للأمن أنه "لا بديل عن التوصل لسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل وفقاً للمرجعيات الدولية".

كما أشار السيسي إلى قضية اللاجئين، مشيراً إلى عدم المتاجرة بقضية اللاجئين الذين يعيشون في مصر.

وأضاف السيسي خلال كلمته بأن "عام 2020 سيكون عام الإعمار في القارة الإفريقية".