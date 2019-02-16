السيسي دعا إلى بذل جهود حثيثة للقضاء على الإرهاب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أولويات الاتحاد الإفريقى تتمحور هذا العام حول دفع التعاون الاقتصادى الإقليمي.
وأشار الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة الرئيسية بمؤتمر ميونخ للأمن 2019، إلى أن ملف إعادة الإعمار والتنمية ما بعد فترة النزاعات يأتي ضمن أولويات مصر .
ورحب الرئيس السيسي، بتعاون جميع الشركاء الدوليين لإرساء منظومة الأمن وتحقيق التنمية في إفريقيا.
ودعا الجميع لبذل جهود حثيثة للقضاء على الإرهاب باعتباره المصدر الرئيسي للخطر، موضحا أن بعض الدول تدعم الإرهاب لتحقيق مكتسب سياسية ومطامع إقليمية
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