المرصد:قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على آخر معقل لداعش شرق الفرات

أعلن ​المرصد السوري لحقوق الانسان​ ان ​قوات سوريا الديمقراطية​ سيطرت على آخر معقل لداعش شرق الفرات. وأوضح ان " قسد سيطرت على بلدة باغوز شرقي سوريا بعد استسلام 200 مسلح من داعش"، لافتا إلى ان "الصفقة قضت باستسلام نحو 440 من تنظيم داعش على دفعتين الأولى ضمت 240 والثانية 200". وأضاف "هناك تحضيرات لإعلان المخرج الأميركي بإنهاء وجود داعش من كامل شرقي نهر الفرات وفق الصفقة".

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