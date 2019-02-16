النشرة: اخماد حريق اندلع في منزل بمدينة صيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، بأن عناصر اطفائية ​بلدية صيدا​ اخمدوا حريقا اندلع في منزل محمود طحيبش في الطابق الارضي في حي الزهور الشعبي في المدينة، واقتصرت الاضرار على الماديات حيث احترقت غرفة الجلوس وغرفة النوم.

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