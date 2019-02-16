عطالله:لن نستثمر الوزارة للانتخابات والكلام عن محاصرة جنبلاط غير صحيح

أشار وزير المهجرين غسان عطالله في حديث اذاعي الى أن "لدى "التيار الوطني الحر" خطة واضحة لوزارة المهجرين ضمن معيار موحد لكل الانتخابات"، لافتا الى أنني "لم آت لأفرز البلدات من يصوت معي يحصل على حقوقه ومن ضدي نهمشه"، مشددا على أن "البيان الوزاري واضح وتتضمن نقاط تتعلق بهذه الامور".
ولفت الى أنني "لسنا في الوزارة لاستثمارها للانتخابات والكلام عن محاصرة النائب السابق وليد جنبلاط غير صحيح"، مضيفا: "سأعمل على اعادة انماء الارياف، ونحضر لمؤتمر في الصيف عن اعادة انماء المناطق في الشوف"، مشيرا الى أن "الاف الملفات لا تزال عالقة وأصحابها لا ينتمون جميعهم للتيّار لذلك من سيعرقلني سيكون بمواجهة الناس وفي حال حصل ذلك سأسمّي المعرقلين في الاعلام".
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