النشرة: المنخفض الجوي ضرب مناطق النبطية

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية أن المنخفض الجوي ضرب مناطق النبطية، اقليم التفاح، مرجعيون وبنت جبيل مصحوبا بأمطار غزيرة وعواصف رعدية وتدن في درجات الحرارة ورياح بادرة، فيما لامس الضباب المرتفعات الجبلية ووجهت دعوات الى السائقين لقيادة السيارات بحذر تخوفا من حوادث السير.
وأدت الرياح الى تطاير اللوحات الاعلانية على طريق زفتا دير الزهراني حبوش فيما تحولت طرقات النبطية والمنطقة الى برك مليئة بالأمطار وغاصت بها السيارات مما أدى الى توقف عدد منها وعمل الدفاع المدني على انقاذها.
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