مركز المصالحة الروسي: العفو عن 53 ألف متخلف عن الخدمة العسكرية بسوريا

أعلن قائد مركز المصالحة الروسي، التابع ل​وزارة الدفاع الروسية​ في ​سوريا​ الفريق سيرغي سولوماتين، أن ​الحكومة السورية​ منحت العفو عن 53 ألف متخلف عن ​الخدمة العسكرية​.

ولفت رئيس مركز المصالحة، إلى ان "السلطات السورية تواصل العمل على العفو عن الأشخاص المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، بما في ذلك في أوساط اللاجئين والأفراد السابقين في التنظيمات المسلحة غير القانونية. وقد تم بحلول ​14 شباط​ العفو عن 53047 شخصاً".