شقير: المصيبة الكبرى هي في الزيادة على الضرائب التي طالب بها النواب

لفت وزير الاتصالات محمد شقير في حديث اذاعي الى انني تفاجأت ببعض المداخلات للنواب واللافت أنهم لا يعرفون الكثير عن ارقام "سيدر" وغيرها من الامور المتعلقة بهذا المؤتمر، مشيرا الى انني "تفاجأت من طلب أحد النواب زيادة الضرائب على المؤسسات الشرعية".
واضاف: "هناك 3 مليار و800 مليون للقطاع الخاص في "سيدر" وهناك مليار هبات يبقى للدولة 7 مليار ونصف"، مشيرا الى أنه "سيكون هناك لجنة فرنسية ستعاون البنك الدولي في الاشراف على نزاهة المناقصات وغيرها".
واشار الى ان "المصيبة الكبرى هي في الزيادة على الضرائب وعلى الرواتب وعلى الفوائد هؤلاء ادوا الى الانهيار"، لافتا ايضا الى انه "ومن أجل مكافحة الفساد يجب ايقاف تهريب البضائع التي تدخل عبر الاراضي السورية".
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